Дубилет объяснил, когда и как украинцы смогут работать без трудовых книжек

До конца года могут отменить обязательность бумажных трудовых книжек. Фото: krapka.club

К концу года могут отменить обязательность трудовых книжек. В правительстве уже написали соответствующий законопроект и постановление. Неделю назад их пустили в работу, говорит министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. А почему мы тогда трудовые книжки до сих пор не отменили?", - рассказал Дубилет, пишет "Економічна правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложили отменить медицинские справки

Добавил, что министр социальной политики и министр экономики поддерживают идею сделать трудовые книжки необязательными.

"Мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление. Неделю назад пустили их в работу. Надеюсь, что в этом году сможем реализовать. Тогда чтобы устроиться на работу, надо будет паспорт и идентификационный код. В то же время для себя работник сможет попросить сделать запись в трудовой книге. Но работодателю хранить эти документы будет не обязательно", - рассказал Дубилет.

С 9 октября правительство запускает законопроект, отменяющий бумажные трудовые книжки. Информация о стаже будет содержаться в электронных реестрах. Их ввели с 2000 года.