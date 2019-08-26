Изменили правила фотографирования на паспорт

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий

Кабинет министров принял постановление, которое позволит с октября фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Новые правила начнут действовать октября, передает Эспрессо.

Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ИКАО.

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Предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.

В то же время постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт - фотографирование четко анфас, лоб и лицо - открытые, лицо должно занимать 70-80% площади снимка. Также должно быть видно плечи, человек должен смотреть строго в объектив, а глаза должны быть открыты.

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