Изменили правила фотографирования на паспорт

Кабинет министров принял постановление, которое позволит с октября фотографироваться на паспорт в головном уборе.
Новые правила начнут действовать октября, передает Эспрессо.
Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ИКАО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС будет отказывать в визах крымчанам, которые получили паспорта России
Предыдущие правила не только запрещали делать фото на паспорт в головном уборе, но и определяли даже марку фотобумаги.
Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.
В то же время постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт - фотографирование четко анфас, лоб и лицо - открытые, лицо должно занимать 70-80% площади снимка. Также должно быть видно плечи, человек должен смотреть строго в объектив, а глаза должны быть открыты.
Водительские права будут изменены. Правительство на своем заседании 3 апреля утвердило изменения в порядке выдачи удостоверений водителя и сдачи соответствующих экзаменов.
Документ преимущественно содержит ряд изменений, касающихся порядка обучения водительского мастерства.
Комментарии