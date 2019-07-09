Как правильно составить резюме: советы экспертов

 
Ексклюзивы
1/5
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 144
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 360
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 279
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1269
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 441
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1251
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3033
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 567
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 441
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2115
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1899
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 801
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 21:10

Как правильно составить резюме: советы экспертов

  Комментировать
Как правильно составить резюме: советы экспертов
В резюме нужно указывать актуальную информацию. Не стоит вспоминать об обучении в школе и тренинги, которые проходили несколько лет назад. Фото: itkpi.pp.ua

Чтобы получить работу, нужно подготовиться к собеседованию и расставить правильные акценты в резюме.

Не надо писать лишнего или прикреплять фото с пляжа. В резюме должна быть информация, которая характеризует вас, как специалиста в определенной сфере. Как правильно составить и заинтересовать работодателя своим резюме пишет The Point.

Много контактов

В резюме надо оставить контактный телефон, адрес электронной почты и ссылки на соцсети. Не стоит писать все номера, что есть. Указывать забавные почтовые адреса или ссылки на социальные сети, которыми не пользуетесь.

Несколько целей

Не стоит писать в резюме несколько целей. Тем более, если они касаются разных сфер и профессий. В таком случае лучше создать несколько резюме.

Несоответствующее фото

Лучше всего подойдет фото в деловом стиле. Однако это не может быть фото с паспорта, вечеринок или пляжа.

Обучение

Сведения о школе допустимо указывать в начале карьеры. Не стоит вспоминать дополнительные курсы или тренинги, которые не касаются вашей профессиональной деятельности. Лишней будет информация о подработках в подростковом возрасте. Если имеете долгую профессиональную биографию, лучше вспомните о последнем месте работы, укажите ключевые достижения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из иностранцев едет работать в Украину

Личные качества

Роботодацю интересно, кого он берет на работу. Но "креативность, ответственность, стрессоустойчивость" и другие клише никак не характеризуют вас. Чтобы подчеркнуть личные качества, вспомните пример из собственного опыта. Например, в сжатые сроки сдали проект или удалось договориться с клиентами.

Личные данные

Информацию о семье, политических взглядах и религиозных убеждениях в резюме не стоит писать. Если работодатель захочет, то спросит об этом на собеседовании.

В резюме лишние длинные и неинформативные предложения, профессиональный сленг и злоупотребления местоимением "я".

В Киеве среди рабочих наибольшую зарплату готовы платить домашнему персоналу. В среднем 19,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем полгода назад. Строителям в среднем обещают 18 тыс. грн. Это на 3 тыс. грн меньше, чем имели специалисты в прошлом году. Правда каменщикам и штукатурам работодатели готовы платить 25 - 27 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно составить резюме: советы экспертов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Канаде открыли памятник украинцу

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 36130
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 25068
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 17531
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 15777
&quot;Не в партию вступил&quot; - Притула поделился снимками из больницы после операции
"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
3
 Просмотров: 13816
Экономика
Предупредили о неурожае фруктов и ягод
Предупредили о неурожае фруктов и ягод Просмотров: 558
НКРЭКУ хочет снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии
НКРЭКУ хочет снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии Просмотров: 72
ДМК оказался под угрозой остановки
ДМК оказался под угрозой остановки Просмотров: 207
В мире исчезают долларовые миллионеры
В мире исчезают долларовые миллионеры Просмотров: 405
Вести бизнес станет легче: что нового предложили предпринимателям в Украине
Вести бизнес станет легче: что нового предложили предпринимателям в Украине Просмотров: 459
Больше всего комментируют
12
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
10
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 20964
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua