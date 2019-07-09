Как правильно составить резюме: советы экспертов

В резюме нужно указывать актуальную информацию. Не стоит вспоминать об обучении в школе и тренинги, которые проходили несколько лет назад. Фото: itkpi.pp.ua

Чтобы получить работу, нужно подготовиться к собеседованию и расставить правильные акценты в резюме.

Не надо писать лишнего или прикреплять фото с пляжа. В резюме должна быть информация, которая характеризует вас, как специалиста в определенной сфере. Как правильно составить и заинтересовать работодателя своим резюме пишет The Point.

Много контактов

В резюме надо оставить контактный телефон, адрес электронной почты и ссылки на соцсети. Не стоит писать все номера, что есть. Указывать забавные почтовые адреса или ссылки на социальные сети, которыми не пользуетесь.

Несколько целей

Не стоит писать в резюме несколько целей. Тем более, если они касаются разных сфер и профессий. В таком случае лучше создать несколько резюме.

Несоответствующее фото

Лучше всего подойдет фото в деловом стиле. Однако это не может быть фото с паспорта, вечеринок или пляжа.

Обучение

Сведения о школе допустимо указывать в начале карьеры. Не стоит вспоминать дополнительные курсы или тренинги, которые не касаются вашей профессиональной деятельности. Лишней будет информация о подработках в подростковом возрасте. Если имеете долгую профессиональную биографию, лучше вспомните о последнем месте работы, укажите ключевые достижения.

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Личные качества

Роботодацю интересно, кого он берет на работу. Но "креативность, ответственность, стрессоустойчивость" и другие клише никак не характеризуют вас. Чтобы подчеркнуть личные качества, вспомните пример из собственного опыта. Например, в сжатые сроки сдали проект или удалось договориться с клиентами.

Личные данные

Информацию о семье, политических взглядах и религиозных убеждениях в резюме не стоит писать. Если работодатель захочет, то спросит об этом на собеседовании.

В резюме лишние длинные и неинформативные предложения, профессиональный сленг и злоупотребления местоимением "я".

В Киеве среди рабочих наибольшую зарплату готовы платить домашнему персоналу. В среднем 19,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем полгода назад. Строителям в среднем обещают 18 тыс. грн. Это на 3 тыс. грн меньше, чем имели специалисты в прошлом году. Правда каменщикам и штукатурам работодатели готовы платить 25 - 27 тыс. грн.