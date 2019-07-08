Няня, повар и уборщица: сколько зарабатывает домашний персонал в Украине

В Киеве среди рабочих наибольшую зарплату готовы платить домашнему персоналу. В среднем 19,5 тыс. грн. Это на 40% больше, чем полгода назад.

Строителям в среднем обещают 18 тыс. грн. Это на 3 тыс. грн меньше, чем имели специалисты в прошлом году. Правда каменщикам и штукатурам работодатели готовы платить 25 - 27 тыс. грн, пишет olx.ua.

Автор: Olx.ua В Украине больше всего работы предлагают продавцам. В среднем обещают 7,5 тыс. грн.

В Киевской обл. строителям платят больше, чем домашнему персоналу. Зарплата последних на 18% ниже, чем в Киеве. Строителей - только на 3%.

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По стране больше всего работы предлагают продавцам. В среднем обещают 7,5 тыс. грн. На втором месте по количеству вакансий водителя. Однако им готовы платить почти вдвое больше, чем продавцам.

Няням, домработницам, сварщикам и автослесарям обещают зарплату 15-16 тыс. грн.

В течение января-мая средняя заработная плата в Украине составляла 9878 грн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, она увеличилась на 20%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики.