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вторник, 23 июля 2019 11:09

ЕС будет отказывать в визах крымчанам, которые получили паспорта России

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ЕС будет отказывать в визах крымчанам, которые получили паспорта России
Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер. Фото с открытых источников.

Евросоюз отказывать в визах крымчанам, которые получили паспорта государства-оккупанткой.

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Едерер советует крымчанам обращаться в консульства, расположенные в Украине, сообщают российские СМИ.

Он добавил, что не признает аннексию Крыма. Поэтому крымчане, имеющие украинские биометрические паспорта смогут выезжать в страны Европы без виз.

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В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму. Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует аквапарк, который раньше любили посещать отдыхающие.

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
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