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понедельник, 18 ноября 2019 22:44

Православная церковь Украины высказалась о биометрических паспортах

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Православная церковь Украины высказалась о биометрических паспортах
ПЦУ разрешает биометрические паспорта. Фото: "Вестник"

Православная церковь Украины не осуждает биометрические паспорта.

На странице церкви в Facebook их назвали одним из проявлений научного и технологического прогресса.

"Каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной связью. Данные о нас хранятся в электронных базах различных учреждений. Сбор биометрической информации делает жизнь в обществе безопасной, помогает быстро установить личность, а также помочь человеку, если возникнет такая необходимость", - пишет ПЦУ .

Ничего плохого в биометрических паспортах нет.

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"Мы пользуемся обычными паспортами, имеем идентификационные коды, ежедневно предоставляем наши персональные данные. Все это касается материального мира, а настоящая вера в господа - в душе. На ней никто не сможет поставить "печать" или отвести человека от любви Божьей, если он сама не отречется от этого", - говорится в сообщении.

Украинцы получили возможность посещать Северную Македонию без оформления визы. Кабинет министров Украины утвердил соглашение, подписанное в июле с правительством Республики Северная Македония, "об условиях взаимных поездок граждан" двух стран, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Голосов: 47044
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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