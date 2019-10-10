Водительские права и техпаспорт можно получить в ЦНАП

Техпаспорт и водительские права будут выдавать в ЦНАП Фото: dt.ua

На адаптацию центров закупят спецоборудования на сумму 70 млн грн.

Украинцам позволят получать водительские права и документы для регистрации автомобилей в Центрах предоставления административных услуг, сообщает "Правительственный портал".

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Нововведение должно облегчить получение необходимых документов для граждан Украины, которые живут в селах, отдаленных населенных пунктах или объединенных территориальных общинах. Новая техника сможет также выдавать паспорта.

Новые изменения в правила дорожного движения запланированы на 2020 год. Среди дорожных инициатив МВД - снижение допустимой скорости и новые штрафы.