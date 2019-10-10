Водительские права и техпаспорт можно получить в ЦНАП

На адаптацию центров закупят спецоборудования на сумму 70 млн грн.
Украинцам позволят получать водительские права и документы для регистрации автомобилей в Центрах предоставления административных услуг, сообщает "Правительственный портал".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для будущих водителей готовят небывалый сюрприз
Нововведение должно облегчить получение необходимых документов для граждан Украины, которые живут в селах, отдаленных населенных пунктах или объединенных территориальных общинах. Новая техника сможет также выдавать паспорта.
Новые изменения в правила дорожного движения запланированы на 2020 год. Среди дорожных инициатив МВД - снижение допустимой скорости и новые штрафы.
Комментарии