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среда, 05 мая 2021 12:06

Украина в окружении циклонов: где ждать дождя

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6 мая Украина окажется в окружении циклонов и атмосферных фронтов.

Во многих областях пройдут периодические дожди и грозы, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Антициклон Trudi будет сдерживать влажные потоки, а потому в восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода.

"Все неплохо: заморозки отступили, тепло наготове, дожди будут мыть окружающую роскошную природу, куличи еще остались, а в домах убрано и чисто", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Поскольку атмосферный фронт, который придет в четверг, будет холодным, в его тылу воздух ожидается более свежим. На западе, севере, в большинстве центральных областей прогнозируется +12...17°С. В южной части, на востоке и в Днепропетровской области в течение дня воздух прогреется до +17...22°С. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 6 мая предполагается дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем будет не выше +14...16°С, ожидается порывистый западный ветер.

До конца недели в Украине возможны периодические дожди, а в субботу - похолодание. Однако уже с воскресенья - понедельника ожидается +20...27°С. 13 мая возможны дожди, хотя и будет тепло.

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Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15...18°C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.

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Дата
05
мая

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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