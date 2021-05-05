Погода приятно удивит украинцев: синоптики обновили прогноз

5 мая в Украине будет теплая и сухая погода.

Температура воздуха в среднем ожидается +17...20°С, сообщает Укргидрометцентр. Небольшие осадки возможны только на Закарпатье.

Прогнозируют переменную облачность, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха на западе, в центре и на севере страны составит +18...20°С. В южных и восточных областях прохладнее – +17...19°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве сегодня также сухо с переменной облачностью, температура +18...20°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где и когда можно увидеть самый массовый весенний звездопад

Май в Украине будет теплым. Средняя месячная температура воздуха составит +15...18°C. В начале месяца будут идти небольшие дожди. В частности, в Киевской области.