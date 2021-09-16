Украина усилила охрану границы с Беларусью

Украина усилила границу с Беларусью из-за учения "Запад-2021". Фото: central-ua.tv

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Беларусью. Такие меры ввели из-за совместных обучений России и Беларуси "Запад-2021".

"Мы привлекли достаточно сил и средств Государственной пограничной службы. В частности, наши боевые подразделения, комендатуру быстрого реагирования, в которых есть техника, вооружение для ведения боевых действий и обученный персонал для этого. В случае необходимости, если будут нестандартные ситуации, они должны усилить наши линейные подразделения", - рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на телеканале "Дом".

Также, чтобы отслеживать ситуацию, используется патрульная авиация и беспилотники.

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"У нас достаточное количество пограничных отрядов, патрулирующих этот участок границы", - подчеркнул представитель ГНАУ.

10 сентября в России и Беларуси начались совместные военные учения "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября. Учения будут проходить на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси. На территории Беларуси в учениях примут участие 2,5 тыс. российских военных. Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Из них 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 15 кораблей.