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четверг, 22 июля 2021 14:26

Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев

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Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Айдер Муждабаев: "Для возвращения Крыма нужно изменить его статус на национальную автономию". Фото: Тарас Подолян

В борьбе за Крым есть три достижения. Первое – санкции против олигарха Фирташа, чей завод в Крыму работал на российские вооруженные силы. Второе – отмена свободной экономической зоны "Крым", действовавшей с 2014 года. И третье – принятие закона о коренных народах Украины.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Нужны конкретные шаги, – говорит он. – Мы должны показать, как мы сами боремся за Крым, а не говорить: "Давайте вы нас поддержите, а мы потом начнем что-то делать". Это никогда не работало. Могу привести в пример три положительные вещи".

Первой такой вещью, по мнению журналиста, является запрет поставок ильменита в оккупированный Крым. Это санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.

"Они не работали, и ильменит благодаря хитрой схеме попадал на крымский завод Фирташа. Там производят титан – стратегический материал для российских самолетов и военного оборудования. Украина фактически все эти годы поставляла сырье для оружия против себя. Нонсенс. Этот вопрос точно подняли бы на Крымской платформе", – утверждает Муждабаев.

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Вторая положительная вещь – отмена свободной экономической зоны "Крым" (действовала с сентября 2014 года. В ней не действовал таможенный контроль, не взыскивались налоги, а полученные в зоне доходы облагались налогом как иностранные. – Gazeta.ua), нанесшая много вреда государственному бюджету и репутации Украины.

"Если бы не было общественной блокады полуострова, организованной крымскими татарами под руководством Меджлиса 20 сентября 2015-го, о Крыме уже бы все забыли. Само общество – кырымлы, патриоты Украины, ветераны – оставили его на повестке дня в политике. Шесть лет назад каждый день 700 фур с украинскими товарами попадали на оккупированную территорию. Были контрабанда и поставки российским военным частям украинского сырья и стройматериалов. Это всемирный позор. Как сказал тогда Рефат Чубаров (глава Меджлиса крымскотатарского народа. – Gazeta.ua) – торговля на крови", – говорит журналист.

И третий позитив – закон о коренных народах Украины, заключает Муждабаев. Это мощный инструмент защиты кырымлы, крымчаков и караимов. По сути это совместный крымский этнос. Просто они имеют разное вероисповедание. Независимо от численности коренных народов, они имеют свои естественные права на территории Украины.

"Следующий закон должен быть о коренном народе Украины – крымских татарах. И решающий – изменение в 10-й раздел Конституции, где утверждена Автономная республика Крым, до сих пор имеющая флаг в российских цветах и по сути являющаяся российским анклавом. Мы должны создать крымскотатарскую национальную автономия в составе Украины. Она гарантирует коренному народу все его естественные права на своей земле. Украина получит мощный рычаг, чтобы обратить ситуацию в свою пользу", – отмечает Айдер Муждабаев.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна"

18 июня президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Верховная Рада 1 июля отменила свободную экономическую зону "Крым". Целью соответствующего закона назвала – становление особенностей экономических отношений на временно оккупированном полуострове с учетом ограничений, вызванных оккупацией. Документ также нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Кроме того, парламент 1 июля принял закон "О коренных народах Украины". Документ определяет, что коренным народом является этническое меньшинство, которое сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государства за пределами страны. Таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки.

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