Отменили свободную экономическую зону "Крым"

Закон поддержали 328 депутатов. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым".

В четверг парламент принял закон "О признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Документ поддержали 328 депутатов, пишет ZN.UA

"Целью принятия законопроекта является отмена режима свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и установление особенностей экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией", - говорится в объяснительной записке.

Документ нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезд из нее.

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Согласно закону, украинцы могут свободно и беспрепятственно въезжать на временно оккупированную территорию, а также выезжать из нее только через КПВВ при предъявлении документа.

Иностранцы и лица без гражданства могут пересекать админчерту с временно оккупированной территории через КПВВ, если предъявят документ, удостоверяющий личность, а также предоставят специальное разрешение с учетом положений Закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Также закрепили право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории. Закон обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

1 июля Верховная Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Согласно документу, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.