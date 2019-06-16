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воскресенье, 16 июня 2019 16:28

Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход "Газпрома"

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Украина предложила Молдове транспортировать газ в обход &quot;Газпрома&quot;
Украина предложила Молдове транспортировать газ по украинской газотранспортной системе. Фото: Сomments.ua

"Укртрансгаз" предложил Молдове импортировать газ из стран Европейского союза по украинской газотранспортной системе без участия "Газпрома".

"Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", - заявили в "Укртрансгазе".

В ведомстве отметили, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в газе без участия "Газпрома". Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС.

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"Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - говорится в сообщении.

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер по проекту "Северный поток-2" и других российских газопроводов. Проект закона предусматривает введение санкций.

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Дата
16
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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