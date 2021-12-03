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пятница, 03 декабря 2021 13:57

Украина построит две военно-морские базы

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Украина построит две военно-морские базы
Базы будут на Черном и Азовском морях. Фото: armyinform.com.ua

В Украине будут построены две военно-морские базы.

Их разместят в городе Очаков Николаевской области и Бердянске Запорожской области, сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству, передает "Дзеркало тижня".

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он, выступая в парламенте.

Он добавил, что по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов. В Минобороны планируют отказаться от такого сотрудничества.

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"Такие вещи мы будем пресекать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", - отметил Резников.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения России, заявил в пятницу Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

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Дата
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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