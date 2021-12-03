Украина построит две военно-морские базы

Базы будут на Черном и Азовском морях. Фото: armyinform.com.ua

В Украине будут построены две военно-морские базы.

Их разместят в городе Очаков Николаевской области и Бердянске Запорожской области, сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству, передает "Дзеркало тижня".

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - сказал он, выступая в парламенте.

Он добавил, что по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов. В Минобороны планируют отказаться от такого сотрудничества.

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"Такие вещи мы будем пресекать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу", - отметил Резников.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения России, заявил в пятницу Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.