Пограничники получат французские патрульные катера. Фото: Facebook

Украина получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98 для пограничной службы.

Как отмечается, между Украиной и Францией идет диалог относительно развертывания их совместного производства. Об этом говорится на странице Кабмина в Facebook.

"Катера имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Катера предусматривают экипаж 13 человек, максимальная их скорость составляет 35 узлов, а дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов", - отмечается в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захваченные россиянами катера исчезли

Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27. Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10-м отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.