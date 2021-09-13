Украина получила легендарное научное судно

Судно прошло почти 1 млн км. Фото: focus

Правительство Бельгии передало Украине легендарное научно-исследовательское судно "Бельгика".

С его помощью будут проводить исследования в Черном и Азовском морях. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Уже в этом году на нем мы планируем восстановить научные исследования в Черном, а далее и в Азовском морях", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

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Судно, которое получила Украина, исследовало почти 1 млн км моря. Корабль провел более тысячи научных кампаний.

"Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - заявил заместитель Министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Украина купила первый ледокол за последние 20 лет. Уникальное океаническое судно "Джеймс Кларк Росс" приобрели в Великобритании для изучения Антарктиды.