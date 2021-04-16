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пятница, 16 апреля 2021 11:35

Украина подписала контракт на 32 млн доз вакцин

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Украина подписала контракт на 32 млн доз вакцин
Украина должна была получить в этом полугодии 3,9 млн доз вакцин, но контракты срываются. Фото: Reuters

Украина имеет контракты на 32 млн доз вакцин против коронавируса.

В мае-июне прибудет 10 млн доз вакцины Pfizer, которые Украина покупает у производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Українська правда".

"В целом у нас по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 миллиона доз вакцин. И мы продолжаем контрактовать дальше. Указ президента Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме", - сказал он.

Степанов отметил ажиотаж вокруг вакцины Pfizer. Хотя на поставку от инициативы COVAX Украина не влияет.

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Добавил, что в этом полугодии по проплаченным контрактам Украина должна была получить 3,9 млн доз вакцин. Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства запрещают своим производителям отправлять вакцины в другие страны.

В курортном городе Моршин Львовской области начинают пилотный проект массовой вакцинации населения. В Моршине проживают 4239 человек. Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут сообщил, что для вакцинации жителей Моршина выделили 2,4 тыс. доз вакцины CoronaVac.

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