Украина поднялась в рейтинге борьбы с коррупцией

Средний балл в странах ЕС составляет 66. Фото: pixabay.com

Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах. В этом году Украина улучшила свои показатели и занимает 117-е место.

Организация назначает каждой стране индекс склонности к коррупции - от 0, то есть максимум коррупции, до 100 - коррупции нет. Сравнивая с 2019-м, когда у Украины было 30 баллов и 126-е место в рейтинге, результат улучшился на 3 балла.

"Это указывает на позитив, который произошел в стране в последние 2 года, особенно до весны 2020-го, но не учитывая резонансных событий последних месяцев", — отметили в организации.

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117-е место Украина делит с другими странами, которые тоже набрали по 33 балла: Египет, Свазиленд, Непал, Сьерра-Леоне и Замбия. В рейтинге Украина оказалась между Молдовой и Филиппинами, у которых 34 балла и 115-е место, и Нигером - 32 балла и 130-я строчка рейтинга.

Средний балл в странах ЕС составляет 66. Абсолютными лидерами остаются Новая Зеландия и Дания, которые имеют по 88 баллов из 100. Финляндия, как и в прошлом году, занимает 3-е место вместе с Сингапуром, Швецией и Швейцарией. В конце списка оказались Сирия - 14 баллов, Сомали - 12, Южный Судан - 12. Россия получила 30 баллов и 129-е место.

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Индекс Украины улучшился благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуска НАЗК. Именно эти события завершили цепочку создания антикоррупционной инфраструктуры в стране. Transparency International дала Украине такие рекомендации, чтобы помочь снизить уровень коррупции: ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок, обеспечить независимость антикоррупционной инфраструктуры и сформировать профессиональную и независимую судебную власть.

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Transparency International - антикоррупционная организация, которую 1993 года основал в Берлине бывший директор Всемирного банка Питер Айген. Организация наиболее известна по Индексу восприятия коррупции и глобальному коррупционному барометру. Миссия организации в Украине - снизить уровень коррупции.