Каждый третий прокурор не прошел аттестацию

Аттестация прошла объективно, заявила генеральный прокурор.

Завершилась аттестация прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в пятницу.

В аттестации приняли участие 6 тыс. прокуроров, каждый третий ее пройти не смог.

Успешно атестацию прошли 4 064 прокурора - 67,7%.

"Поздравляю 4064 прокуроров, которые успешно прошли экзамены на знание законодательства и общие способности и навыки, а также проверку на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добродетели. Они станут командами новых окружных прокуратур, над созданием которых мы сейчас активно работаем", - заявила Венедиктова в Facebook.

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Работали кадровые комиссии. К ним привлекались представители Офиса генпрокурора, областных прокуратур и делегированные международными и неправительственными организациями, дипломатическими миссиями.

На финальном этапе аттестации местных прокуратур в течение 5 недель ежедневно проводились собеседования - с 15 прокурорами каждая комиссия.

Аттестация прокуроров началась в октябре 2019 года. Ее проводили в рамках реформы. В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Офис генерального прокурора заработал 2 января 2020-го.