200 прокуроров посадили за тестирование

В рамках реформы прокуроры проходят аттестацию.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек были в первой группе.

Не обошлось без приключений. Ну во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказалась от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатом", - сообщил Чумак.

Один прокурор военной прокуратуры набрал 90 баллов из 100. Результаты аттестации должны обнародовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали этапы реформирования Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура будет работать до формирования Офиса генерального прокурора. Офис будут создавать параллельно.