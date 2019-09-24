"Сначала мы всех уволим" - Чумак об изменениях в Генпрокуратуре

Новая команда готова к сопротивлению - Чумак. ФОТО: Facebook-страница Виктора Чумака

Генеральная прокуратура будет работать до формирования Офиса генерального прокурора. Офис будут создавать параллельно.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал новый главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Мы сначала их всех (работников ГПУ. - Gazeta.ua) уволим. Речь идет не о переаттестации. Генеральная прокуратура остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. Генпрокуратура просто остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набранные кадры в рамках переаттестации, набора новых кадров. В Военной прокуратуре большинство работников - это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть, которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых - тех, кто честный и нормальный, - проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного положения", - сказал он.

Работников, которые не пройдут переаттестацию, будут увольнять на основании "организационно-штатных мероприятий".

"А тех, кто воровал, а не будут увольнять - по ним будут восстановлены открыты уголовные производства, которые мы будем пытаться довести до суда".

Чумак отметил, что новая команда готова к сопротивлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия Иловайского котла будет исследована - главный военный прокурор

10 сентября президент Владимир Зеленский подписал документ о согласовании кандидатуры нардепа Виктора Чумака для назначения на должность военного прокурора.