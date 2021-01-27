За ложь в декларациях будут жестче наказывать. Зеленский подписал указ

Зеленский фактически согласился вернуть уголовную ответственность за ложь в декларациях. Фото: "УНИАН"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Подписанием указа, Зеленский фактически согласился вернуть уголовную ответственность за ложь в декларациях. Он внесет законопроект в парламент как неотложный, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Предлагается ужесточить наказание по следующим критериям:

- за внесение данных, отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, — штраф 3-4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок 150-240 час. или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет;

- за данные, отличающиеся более чем на 2 тыс. минимумов, — штраф 4-5 тыс. НМДГ, работы от 150-240 ч. или ограничение свободы на срок до 2 лет с возможностью лишения права занимать определенные должности на 3 года;

- за умышленное непредставление декларации — штраф от 2,5 до 3 тыс. минимумов, работы до 240 ч. или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

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Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование.