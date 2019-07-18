Украина на смогла презентовать себя миру - Померанцев

Питер Померанцев: "Если бы я делал фестиваль об Украине в Англии, я бы делал об Одессе, Черновцах"

Украина больше всего в мире интересна России. Та хочет доказать себе, что она - все еще империя, сказал британский журналист, писатель Питер Померанцев в интервью журналу "Країна".

"В воображении остального мира Украины пока нет. Для большинства - интересна исключительно в контексте войны с Россией, - говорит писатель. - Россия - агрессор, Россия напала, Россия опасна - это важно людям. Майдан был в газетах, но не сказал бы, что это ушло в коллективную психологию. Все книги, которые написали мои друзья, - о войне с Россией. Это не про Украину как страну. Это - об Украине как площадке для страхов. В книжных магазинах Лондона всегда есть "русская полка". Там много книг. Когда мой агент услышал, что хочу написать книгу об Украине, сказал: "Это не будет продаваться, ты понимаешь". Украина пока не смогла выразить себя в мире".

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Гораздо больше резонанса - в украинских городов, говорит писатель:

"Миф Одессы резонирует в Америке, Израиле. Львов, Черновцы - в Австрии и Германии. Киев - сложнее, но тоже имеет свой образ. Романтичные, богатые культурной историей, эти образы уже живут у людей в голове. Если бы я делал фестиваль об Украине в Англии, я бы делал об Одессе, Черновцах. Тогда отпадает этот глупый вопрос: Гоголь - русский писатель или украинский? Неважно. Он с Полтавщины. А Бабель - одесский. В украинских городов - очень сильные идентичности. А Украина в мировом сознании - пока абстракция" .

Британцы видят украинские события сквозь постколониальную линзу, добавляет он.

"Они понимают это так: Россия не хочет отдать часть империи. Как Шотландию или Ирландию. Но теперь они по крайней мере знают, что Украина существует. Раньше не знали. Англия с 19-го века осознавала себя как врага России. ЕС был одним из главных рупоров против Кремля. С Германией - сложнее. Видит Россию как друга и часть немецкой цивилизации: немецкие идеи образования, государственного строительства. Англия уходит из ЕС и перестает быть игроком международной политики. Германия будет важнее для Украины".

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.