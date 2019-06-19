Украина на дне рейтинга миролюбивых стран

Украина занимает 150 место в рейтинге мирных стран. Фото: korrespondent.net

Украина заняла 150 место в списке самых миролюбивых стран с 163.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом экономики и мира. Эксперты брали за основу рейтинга количество смертей в военных конфликтах, расходы на милитаризацию и экономическую цену насилия в стране, пишет lenta.ua.

Северная Корея в рейтинге опередила Украину и заняла 149 место.

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Более воинственной оказались Россия и заняла 154 место.

Самыми мирными странами признали Исландию, Новую Зеландию и Португалию.

Наиболее воюющими государствами стали Афганистан, Сирия и Южный Судан.

Ближайшие месяцы очень важны для будущего Украины на следующие 5 лет, поэтому США и Европа должны предоставить полную поддержку новому президенту Владимиру Зеленскому.