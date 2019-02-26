Украина может отказаться от участия в Евровидении

"Общественное" ведет переговоры с группой Kazka. Фото: Ivona

Украина может отказаться от отправки исполнителя на песенный конкурс "Евровидение 2019".

Об этом в эфире "Громадського" 26 февраля заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

На вопрос, кто может быть представителем Украины после отказов победительницы национального отбора Maruv и группы Freedom-jazz, которая заняла второе место, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

По ее словам, "Громадське" ведет переговоры с группой Kazka об участии в конкурсе.

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"Но мне кажется, сейчас это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

Она также отметила, что уже к 8-10 марта НГТУ и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

Группа Freedom-jazz girls band, который занял второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" отказался от дальнейшего участия в конкурсе.