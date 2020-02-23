Украина готова к новой эвакуации своих граждан из Уханя

Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса.

"Если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

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20 февраля во время эвакуации украинцев из китайского города Ухань Анастасия Зинченко отказалась лететь, потому что на борт самолета не пустили ее собаку.

Кроме того, во время эвакуации людей из Уханя на борт украинского самолета не пустили четырех человек – трех граждан Украины и одного иностранца.