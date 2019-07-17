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среда, 17 июля 2019 23:13

Украина до сих пор не смогла придумать себе форму правления - Померанцев

Украина до сих пор не смогла придумать себе форму правления - Померанцев
Питер Померанцев: "Украина как идея веками просто выживала. Никто не думал, как править"

Самое заметное изменение в Украине за последние годы - в ней появилось новое, не советское, поколение. Но страна пока не смогла придумать себе форму правления.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал британский журналист Питер Померанцев. Часто бывает в Украине, начиная с 2000 года.

- Не был здесь во время выборов, поэтому не уверен, что понимаю настроения украинцев, - сказал Померанцев. - В стране много разных настроений. Из-за этого она социологически очень интересна. Даже украинские журналисты открывают для себя страну все время по-новому. За последние пять лет Украина пережила огромные драмы: Майдан, войну. Психология людей меняется. Но заметно, что страна пока не смогла придумать себе хоть какую-то форму правления. Мы все ждали, что вырастет поколение людей, которое займется государством. Они есть. Встречаю очень светлых людей в системе власти. Но это пока не системно.

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Хроническая неспособность организовать хорошее управление - заметна, и это обидно, сказал эксперт:

- Исторически это понятно: Украина как идея веками просто выживала. Никто не думал, как править, как организовать общество. Теперь направление стало более четким, но точного вектора все равно не видно. В восточно- и южноевропейских странах - Италии, Испании - тоже долго были такие проблемы. Затем появилась четкая цель - вступить в ЕС. Этот процесс давал национальный вектор развития.

В Украине - война. Это многое определяет. Но идея будущего не совсем понятна, добавил Померанцев.

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.

Автор: Ольга Юркова
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Дата
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Голосов: 41652
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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