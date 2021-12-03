Украина будет впервые закупать лекарства для детей с СМА

Для львовянки Виктории Полюги, которая болеет СМА, неравнодушные собрали необходимые средства. Девочка ждет своего укола. Фото: Facebook/Спасем Викторию вместе

В государственном бюджете Украины впервые предусмотрели средства на закупку самых дорогих в мире препаратов, необходимых для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

За соответствующий законопроект проголосовали 268 народных депутатов. В принятом бюджете на 2022 год на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА, предусмотрено 300 млн гривен.

Представители общественного движения "Дети мы успеем" на странице в Facebook отметили, что лекарства будут закупаться по договорам управляемого доступа, а цена закупок разглашаться не будет.

Соучредитель движения "Дети мы успеем" Виталий Свичинский сегодня, 3 декабря, также расскажет о том, что означает заложение в бюджете 300 млн гривен на СМА и ответит на самые популярные вопросы. В частности, почему это событие является историческим для Украины и многомиллионное собрание для спасения детей продолжится. Трансляция начнется в 16:00 на странице движения - по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире

Спинная мышечная атрофия (СМА) – редкая генетическая болезнь, сопровождающаяся атрофией мышц. Лишь один укол препаратом Zolgensma стоит более 2 млн долларов, поэтому лекарство считается самым дорогим в мире. В Украине детей, болеющих СМА, более 200.

Некоторые страны Европы и США обеспечивают больных СМА бесплатным лечением, однако в нашем государстве такой программы нет и люди со всей страны собственными силами и средствами помогают таким семьям: волонтеры помогают организовали сбор средств в интернете, устраивали аукционы, продают свидание с известными людьми. тому подобное.

К примеру, в начале ноября на спасение львовянки Виктории Полюги, борющейся со спинальной мышечной атрофией (СМА), собрали всю необходимую сумму для проведения укола Zolgensma – около 50 млн гривен. А летом спасительный укол, деньги на который собирала все Украина, получил Дмитрий Свичинский.

Спинальная мышечная атрофия является наиболее распространенной генетической болезнью в Украине. Такова 250 человек. Недуг возникает, когда оба родителя являются носителями "сломанного" гена. Он находится у одного из 40 человек планеты. По СМА мышцы перестают работать, ребенок не может двигаться. Вылечить ее невозможно. Однако развитие болезни останавливает американская инъекция. Стоит $2,3 млн – 62 млн грн.