Удобно и практично: как пользоваться электронными рецептами

Все электронные рецепты будут направлять в виде обычного сообщения на телефон. Фото: Espresso.TV

Весной 2022 года в Украине будут выдавать электронные рецепты на все лекарства.

Все электронные рецепты будут направлять обычным сообщением на телефон, рассказала Gazeta.ua семейная врач Наталья Шпилька:

"Для этого не нужны новые гаджеты, достаточно обычного телефона. В аптеке в отделе электронных рецептов человек диктует или показывает сообщение рецепта. В основном это касается пенсионеров, которым трудно открыть сообщения и прочитать. Электронные рецепты - это удобно, потому что хроническим больным не нужно стоять в очереди к врачу за рецептом. Достаточно позвонить врачу, чтобы он зашел в личную медицинскую карту пациента и выписал нужный рецепт".

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"Электронные рецепты будут действовать комфортно для всех слоев населения, - говорит семейная врач Анжелика Тищенко. - Это прекрасная идея и альтернатива. Экономия времени и ресурсов природы".

С 1 октября пациенты с диабетом могут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Главное, чтобы аптека имела договор с Национальной службой здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону колл-центра 1677 или на сайте НСЗУ в разделе Е-данных.