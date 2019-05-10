Ученые создадут карту радиационных "горячих" точек в Чернобыле

Ученые смогли подойти ближе к радиационной зоне без ущерба для участников исследования, чем могли бы пилотируемые миссии Фото: Modern Ukraine

Команда Национального центра ядерной роботехники из Великобритании вместе с украинской организацией SSE Eco Center собрали данные в зоне отчуждения для исследования. Они провели полеты беспилотников на высоте 45-60 м при скорости 65 км/ч. Это первое такое исследование в истории. Ученые смогли подойти ближе к радиационной зоне без ущерба для участников исследования, нежели могли бы пилотируемые миссии. Команда собирается продолжать полеты в следующие 12 месяцев.

Ученые разместили на борту беспилотников радиационные детекторы. Это позволило обнаружить неизвестные до сих пор радиационные "горячие" точки в Рыжем лесу, который окружает место ядерной катастрофы в Чернобыле, пишет УНИАН.

В поле зрения исследователей также попало село Копачи на юго-западе Украины. На населенный пункт после аварии на ЧАЭС радиационные материалы упали вместе с дождем. Территория села оказалась более загрязненной, чем считалось ранее. Облучение здесь составляет один миллизиверт в час. Для сравнения, каждый человек подвергается облучению 2,4 миллизивертов в год

Рыжий лес стал одним из самых радиоактивных мест на планете. Радиация осела на 400 га хвойного леса, убив деревья, от чего они стали цвета ржавчины. В прошлом месяце эксперты потратили 2 недели, исследуя Рыжий лес и его окрестности с помощью беспилотников со специальными детекторами радиации на борту. За 10 дней 50 таких аппаратов просканировали участок площадью 15 кв. км. Оборудование провело в воздухе 24 ч. Собранные данные были использованы для создания 3D-карты и выделения радиационных "горячих" точек.

"Мы можем залететь в зону заражения с безопасного места за примерно 10 километров от места аварии, собирая подробную информацию и транслируя ее в реальном времени во время полета до возвращения на базу", - объяснил профессор Национального центра робототехники Том Скотт.

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"Создание карты также показывает, что значительные части территории, включая Рыжий лес, отмечаются относительно низким уровнем радиации из-за естественного распада, который проходил последние 33 года. Это объясняется тем, что материалы проникли глубже под землю, таким образом, радиационное излучение блокируется почвой", - объяснил он.

Чернобыльская АЭС взорвалась 1986-го. Это событие считается худшей ядерной катастрофой в истории. После эвакуации жителей вокруг станции сформировалась 30-километровая зона отчуждения. Через более 30 лет после катастрофы Чернобыль начал привлекать туристов. В прошлом году его посетили не менее 60 тыс. человек, которые осматривают заброшенные дома во время специальных туров.