Убийство Шеремета: свидетели в суде подтвердили алиби Яны Дугар

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На момент убийства журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

Об этом заявили свидетели на суде по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения девушке, которую подозревают в причастности к убийству журналиста, передает "Радио Свобода".

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На вопрос прокурора, были ли свидетель и Яна Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, Татьяна Палфий ответила "в наряды мы вместе заслоняли".

Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил место круглосуточного ареста Дугарь с Днепропетровской области на город Киев. Военную медсестру Яну Дугарь, вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко, детским кардиохирургом и волонтером Юлией Кузьменко, а также ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издание "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.