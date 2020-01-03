Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента

С подозреваемой Юлией Кузьменко и ее защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент по делу убийства журналиста Шеремета. Фото - Украинская правда

Адвокатов троих подозреваемых по делу Павла Шеремета заблаговременно предупредили о следственном эксперименте.

Однако свое участие подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

"В ночь на 3 января 2020 года с подозреваемым Юлией Кузьменко и ее защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало", - сказано в сообщении.

Также отметили, что подозреваемый Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента из-за отсутствия его защитников.

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"После привлечения для защиты его прав защитника из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на место проведения следственных действий таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко: все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента", - заявили в полиции.

Подозреваемая Яна Дугар отказалась от дачи показаний и проведения следственного эксперимента.

Ночью 3 января в Киеве на улицах Ивана Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемого врачи и волонтеры Юлии Кузьменко. Адвокат Маси Найем, отметил, что он проходит с нарушением Уголовно-процессуального кодекса.