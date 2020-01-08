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среда, 08 января 2020 16:42

Дело Шеремета: Дугарь переводят в Киев под домашний арест

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Дело Шеремета: Дугарь переводят в Киев под домашний арест
Суд не изменил Яне Дугарь меру пресечения. Фото: unn.com.ua

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом военную медсестру Яну Дугар, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил корреспондент УНН.

"Применить ко подозреваемой Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста... до 8 февраля 2020 года", - сказала судья.

Кроме того, суд изменил место круглосуточного ареста Дугарь: с Днепропетровской области на город Киев.

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Также суд возложил на Дугарь обязанности, а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар отказалась от участия в следственном эксперименте, который провели в ночь на 3 января.

УНН
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