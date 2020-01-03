Дело Шеремета: Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте.
Он проводился в ночь на 3 января, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.
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"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - говорится в сообщении.
Ночью 3 января в Киеве на улицах Ивана Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтерки Юлии Кузьменко. Адвокаты заявили о многочисленных нарушениях со стороны следователей.
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