Убийство Шеремета: адвокаты заявили о фальсификации доказательств следствия

Адвокаты Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия. Фото: antikor.com

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Защитники отметили такие моменты, как наличие у подозреваемой татуировки; незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году; пребывания Яны в военной части в июле 2016 и оказания медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016. Также образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июлем 2019 года, по словам защитников, в это время Яна была за границей. Об этом адвокаты заявили во время брифинга, передает hromadske.

Адвокаты добавили, что имеют и другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще "случайный человек".

Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть оставляла", - сказал адвокат Николай Ореховский.

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Адвокаты отмечают, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко "Пумой" и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

Защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Военную медсестру Яну Дугарь, вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко, детским кардиохирургом и волонтером Юлией Кузьменко, а также ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издание "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.