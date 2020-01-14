"Срисовали" во время обыска – Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета

Яне Дугарь назначили круглосуточный домашний арест 13 декабря. Фото: Цензор.нет

Телефонный разговор фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь о саперной сумке вырвали из контекста. И произошел он после того, как Дугарь побывала понятой на обыске у волонтера Инны Грищенко "Пумы", которая проходит по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

Об этом сама Дугарь рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Кусок разговора об этой сумке и телефонах, обнародованный на брифинге, – совершенно вырванный из контекста. Тот разговор длился 40 минут, а то и час", – отмечает Дугарь.

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"Сначала был обыск у Пумы, где я была понятой. Затем, вероятно, меня там "срисовали": военная, идеально подходит. И тогда уже у меня был первый обыск – обыск по делу, по которому сейчас проходят Влад и Инна Грищенко. Обыск состоялся непосредственно на моем рабочем месте в воинской части. Подозрение мне не выдвигали – формулировка была вроде "возможно, может быть причастна"... И как раз после этого обыска состоялся обнародованный разговор – о том, что если бы они пришли ко мне на квартиру, то в любом случае связали бы меня с тем неудачным покушением на бизнесмена из Ивано-Франковской области", – рассказала Дугарь.

Боевой медик Яна Дугарь также считает, что распечатка этого разговора должна быть полной.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил место круглосуточного ареста Дугарь с Днепропетровской области на город Киев.