Убийство Гандзюк: В ГПУ прокомментировали визит Павловского на футбол

"Больной" фигурант дела поехал на футбол в Одессу. Фото: УНИАН

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушал условий меры пресечения.

Срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек. А прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении по состоянию здоровья Павловского, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

28 июля Павловский посетил футбольный матч в Одессе. Это возмутило Фейсбук-сообщество.

Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В деле также фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "МЧП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. В мае Игоря Павловского выпустили из следственного изолятора по просьбе прокуратуры. Мера пресечения подозреваемому изменили на домашний арест и обязали носить электронный браслет.