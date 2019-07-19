Убийство Гандзюк: Приговоры обвиняемым вступили в силу

Активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Фото: УНИАН

Приговоры пятерым обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк вступили в силу.

Это произошло после того, как Днепровский апелляционный суд вернул заявителям апелляционные жалобы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Жалобы подали адвокаты фигурантов дела Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина и Николая Ставицкого, которые не были осуждены. Судья мотивировал свое решение тем, что в приговорах обвиняемым не упоминаются фамилии Мангера и Левина, а что касается Ставицкого, то хоть его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений против него судебное решение не содержит.

"Приговор касается исключительно обвинения лицам, которые заключили соглашение о признании виновности. Исследование и оценку правомерности действий других лиц, которые такое соглашение не заключали, суд не осуществлял", – говорится в постановлении.

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Документ вступил в законную силу 18 июля и может быть обжалован в Верховном суде в течение трех месяцев.

31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на оконченное умышленное убийство. В начале июня организатор и четыре исполнителя убийства признали свою вину и согласились на сделку со следствием. 6 июня суд утвердил это соглашение. Непосредственный исполнитель по версии следствия - Никита Грабчук, соучастники - Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Сергея Торбина обвинение считает подстрекателем. Их приговорили к тюремному заключению осудили на сроки от 3 до 6,5 лет тюрьмы. Наибольшие сроки получили Торбин и Грабчук, остальные - 3-4 года заключения.