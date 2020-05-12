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вторник, 12 мая 2020 16:06

У украинского политзаключенного подозревают коронавирус

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У украинского политзаключенного подозревают коронавирус
Украинский политзаключенный Сергей Бугайчук заболел коронавирусом. Фото: Facebook/Людмила Денисова

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозревают заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова.

У Бугайчука появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.

"Существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве". По прибытии в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня. Российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19", – сообщила Денисова.

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По ее словам, Сергею до сих пор не оказали необходимой медицинской помощи – не сделаны анализы, нет средств индивидуальной защиты и дезинфектора.

"Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального Закона №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", – подчеркнула омбудсмен.

Она проинформировала, что безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также способствовать получению им средств индивидуальной защиты и необходимого лечения.

Также Денисова обратилась к международному сообществу с призывом продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права, не нарушать прав наших сограждан и способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля.

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов обратится к правительству РФ за дополнительными средствами для решения проблем, связанных с эпидемией Covid-19.

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