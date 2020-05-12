В Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями коронавируса

В Аннексированном Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями эпидемии. Фото: reuters.com

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов обратится к правительству РФ за дополнительными средства для решения проблем, связанных с эпидемией Covid-19.

По словам представителя оккупантов, собственного бюджета полуострова не хватит на следующую месячную выплату для поддержки предприятий, пишет "Крым. Реалии".

Общий объем мер поддержки в Крыму за апрель из республиканского бюджета составил 1,58 млрд рублей, при этом весь резерв Крыма – 2,7 млрд рублей, уточнил Аксенов.

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"У нас, будем говорить так, еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр", – сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.