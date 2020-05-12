В Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2592
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4725
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3690
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2628
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
6
12
9
3
20
В Симферополе назревает гуманитарная катастрофа
В Симферополе назревает гуманитарная катастрофа
В Крыму сняли скандальное шоу с &quot;солдатками&quot;
В Крыму сняли скандальное шоу с "солдатками"
Без наблюдателей и татар - у Криму провели &quot;референдум&quot;
Без наблюдателей и татар - у Криму провели "референдум"
Крымчанам запретили петь гимн Украины возле памятника Шевченко
Крымчанам запретили петь гимн Украины возле памятника Шевченко
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Нардеп на карантине учит украинский язык
Нардеп на карантине учит украинский язык
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2592
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3690
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1854
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
11 мая 2020
Просмотров: 135
Настав час бити пенальті
У кар'єрі практично всіх видатних футбольних нападників-бомбардирів настає час, коли вони починають бити одинадцятиметрові. На початку зіркового ...
вторник, 12 мая 2020 09:22

В Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями коронавируса

  Комментировать
В Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями коронавируса
В Аннексированном Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями эпидемии. Фото: reuters.com

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов обратится к правительству РФ за дополнительными средства для решения проблем, связанных с эпидемией Covid-19.

По словам представителя оккупантов, собственного бюджета полуострова не хватит на следующую месячную выплату для поддержки предприятий, пишет "Крым. Реалии".

Общий объем мер поддержки в Крыму за апрель из республиканского бюджета составил 1,58 млрд рублей, при этом весь резерв Крыма – 2,7 млрд рублей, уточнил Аксенов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийца украинского школьника получил должность в Крыму

"У нас, будем говорить так, еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр", – сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму не хватает денег на борьбу с последствиями коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 35595
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 25290
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 16848
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 12744
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 11763
Крым
Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям
Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям Просмотров: 873
Убийца украинского школьника получил должность в Крыму
Убийца украинского школьника получил должность в Крыму Просмотров: 3609
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 8145
Оккупанты проводят военные учения в Крыму практически ежедневно
Оккупанты проводят военные учения в Крыму практически ежедневно Просмотров: 63
Оккупанты сознательно вытесняют украинцев из Севастополя
Оккупанты сознательно вытесняют украинцев из Севастополя Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Отменили оплату за обучение старшеклассников
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
Голосов: 7511
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua