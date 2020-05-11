Убийца украинского школьника получил должность в Крыму

Убийца 16-летнего Степана Чубенко спокойно живет и работает в оккупированном Крыму. Фото: скриншот с видео

Убийца 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко – освобожденный оккупантами террорист Вадим Погодин получил должность заместителя директора компании "Технологии и реставрации", которая занимается ремонтом улиц, лестниц и других объектов в оккупированном Крыму.

По информации Цензор.НЕТ, террорист так называемой ДНР Погодин (батальон "Керчь") появляется в сюжете о реставрации одной из улиц оккупированного Севастополя. На видео он постоянно мелькает в кадре (в синей куртке и голубых джинсах), что-то объясняя и показывая самопровозглашенному врио губернатора Севатополя Михаилу Развожаеву.

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Также на своей странице в Facebook Погодин хвастается результатами своей работы.

16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, по дороге из Киева в Краматорск. Его тело было найдено 6 октября, подростка опознала его мама. Досудебным следствием установлено, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили Степана. В убийстве подозревали Юрия Москалева, Максима Сухомлинова и Вадима Погодина. Последнего задержали 20 июня 2017 года в Ялте и арестовали на 40 суток. 21 июля Генпрокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с запросом о выдаче террориста. Но уже 30 июля стало известно, что российские оккупанты освободили Погодина. В ноябре 2017-го убийц Степана Чубенко в Украине заочно приговорили к пожизненному заключению. На данный момент Москалев и Сухомлинов скрываются в России, Погодин – в оккупированном Крыму.