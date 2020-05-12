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вторник, 12 мая 2020 04:47

Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям

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Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям
Путин раздает квартиры в Крыму. Фото: Медуза

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года", - говорится в сообщении Кремля.

Срок решения вопроса указан до 1 февраля 2021 года.

Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта.

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Россия 16 марта 2014 года провела крымский "референдум". Неконституционность референдума признали крымскотатарский Меджлис, Европейский Союз и США. Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.

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