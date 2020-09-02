У работника Киевского апелляционного суда подтвердили Covid-19

Киевский апелляционный суд продолжает работать в штатном режиме. Фото: Reuters

У одного из сотрудников Киевского апелляционного суда диагностировали коронавирус.

Учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима. Об этом сообщает пресс служба Киевского апелляционного суда.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, у одного из сотрудников Киевского апелляционного суда подтвержден диагноз Covid-19. Сейчас в помещении суда осуществляется усиленная дезинфекция помещения и принимаются все возможные противоэпидемические мероприятия ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд продолжает работать с ежедневным измерением температуры работникам и посетителям, чтобы обеспечивать доступ к правосудию.

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"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашей обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб , ходатайств и других обращений. Просим отнестись с пониманием к временным профилактических мероприятий и предлагаем вам воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик, размещенную в холле суда, посредством почтовой связи, электронной почты, факса и т.д. ", - говорится в сообщении.

Столица остается в желтой зоне эпидемиологической опасности. Количество больных, по состоянию на 2 сентября, увеличилось на 332. Это самый большой показатель инфицирования за последний период коронаепидемии в Киеве.