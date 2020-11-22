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воскресенье, 22 ноября 2020 15:35

У фермеров украли 20 тонн зерна

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У фермеров украли 20 тонн зерна
Воры проломили стену складского помещения и сумели вывезти оттуда 15 тонн пшеницы и пять тонн ячменя. Фото: rezerv.gov.ua

В Одесской области неизвестные злоумышленники похитили из состава частного сельхозпредприятия 20 тонн зерна.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в селе Монаши Белгород-Днестровского района. Об этом сообщает Думская в воскресенье, 22 ноября.

Как отмечается, воры проломили стену помещения и вывезли 15 тонн пшеницы и пять тонн ячменя.

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Сейчас правоохранители разыскивают воров.

В селе Украинка Белогорского района Хмельницкой области группа преступников напала на семью фермера. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина дома, его 62-летнюю жену и 41-летнего сына и, применяя к ним пытки в виде горячего утюга, кипятка и молотка, требовали денежные средства.

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