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пятница, 25 октября 2019 11:28

Туман задерживает загрязняющие вещества низко над землей

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Туман задерживает загрязняющие вещества низко над землей
Туманы задерживают загрязняющие вещества в околоземных слоях воздуха. Фото: pexels.com

Густые туманы и отсутствие вертикального перемешивания воздуха способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях воздуха. Отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия) обусловлено антициклоническим характером погоды.

Именно такая погода сейчас стоит на территории Украины.

Однако значительного роста уровней загрязнения воздуха сейчас не наблюдается, пояснили в ГСЧС.

Зафиксировали незначительные превышения предельно допустимых концентраций только в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Львове и Одессе.

Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает. По состоянию на 25 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

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"Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - успокаивают чрезвычайники.

С целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве сеть из 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского перевели на усиленный режим работы.

В течение нескольких дней в столице и пригороде наблюдается густой едкий туман. Как уменьшить влияние его на здоровье, рассказала врач-терапевт Наталья Гордиенко.

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Дата
25
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