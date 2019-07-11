Труханов показал на видео развлечения с бутылкой

Труханов ногой сбил крышку бутылки. Фото: KP.UA

Мэр Одессы 54-летний Геннадий Труханов присоединился к популярному челленджу #bottlecapchallenge.

По правилам развлечения надо сбить крышку, не свалив при этом бутылку. Своим достижением мэр похвастался в Facebook.

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Он сделал это не голосом, как Мэрайя Кэри и не грудью, как Ирина Морозюк, а ногой. Ударил по бутылке с разворота.

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки. К челеджу присоединились и звезды - актер Джейсон Стэтхэм, боец смешанного стиля Конор МакГрегор, певец Джон Мейер.