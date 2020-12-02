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четверг, 03 декабря 2020 22:40

"Требовали справку, что муж жив" - учительница о переезде в Испанию
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Регина переехала к мужу в Испанию летом этого года. Женщина до сих пор преподает английский по скайпу и пытается оформить документы. О том, как переехать в эту солнечную страну и особенности жизни рассказывает в блоге.

"Тут страшная бюрократия, постоянно надо стоять в очередях чтобы записаться на оформление бумаг, а если делаете это через интернет, то места вылавливать чуть ли не ночью. Как - то дошло до маразма, чтобы податься мне на оформление документов через бракосочетание, требовали справку, что мой муж жив", - говорит Регина.

Сперва женщина скучала по родным. Адаптироваться помогала семья и друзья мужа.Сейчас начинает знакомиться с новыми людьми, но утверждает, что до полной адаптации еще далеко. Самое трудное-выучить язык на совершенном уровне.

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"Жизнь здесь обходится примерно в 1300-1500 евро. Дорогое жилье. Снимать однокомнатную квартиру в среднем 700-800 евро, продукты на одного в неделю — 50 евро. Коммунальные — 100 евро, литр бензина — 1,2 евро, проезд в общественном транспорте 2,5 евро. Средний чек в баре — 10 евро в ресторане — 20 евро", - говорит Регина.

В Испании страшная бюрократия с документами. Их делают долго и большие очереди
Фото: english_regi
В Испании страшная бюрократия с документами. Их делают долго и большие очереди
В Испании страшная бюрократия с документами. Их делают долго и большие очереди
В Испании страшная бюрократия с документами. Их делают долго и большие очереди
В Испании страшная бюрократия с документами. Их делают долго и большие очереди

Устроиться на работу без документов здесь невозможно. Поэтому прежде чем начать работать, надо получить легальное разрешение.

"Сейчас работаю онлайн. Я преподаватель английского, поэтому имею учеников через интернет, но чтобы полностью адаптироваться, нужно работать в испанском коллективе", - добавляет Регина.

Также замечает, что испанцы сильно отличаются от итальянцев. Они любят отдыхать в барах, потому что это дешево. Но в отличие от соседей любят пиво, к которому дают закуски. Это часто колбаски или хлеб с каким-то намазками.

Каждая семья, приехавшая в Польшу с детьми, имеет право на несколько государственных пособий. Об этом рассказывает Татьяна Литвинова. С прошлого года можно получить помощь 500 плюс. Она предоставляется на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода родителей. Речь идет о 500 злотых, что в эквиваленте 3750 гривен. Заявление на пособие можно подать через свой банк, отправить почтой в ужонд социальной помощи или через страховую, куда отсчитываете взносы.

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