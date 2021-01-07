Трассу Харьков-Киев перекрыли митингующие

С начала 2021 в Украине поднялись тарифы на электричество и доставку газа. Фото: Facebook

Жители города Валки на Харьковщине перекрыли трассу Харьков-Киев.

Так они протестуют против повышения тарифов на электричество и доставку газа. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Типове ХТЗ.

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"В Валках люди перекрыли трассу Харьков-Киев. Бастуют против повышения цен на электричество и доставку газа", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что большая группа людей заблокировала движение по трассе.

С 1 января в Украине повысили тарифы на электроэнергию. Отныне за киловатт украинцы будут платить 1,68 грн за кВт, а раньше платили почти вдвое меньше. В то же время тарифы на распределение природного газа увеличились в среднем на 40%. Так, в Винницкой и Луганской областях высокие тарифы - 3,4 грн за кубометр, а самые низкие в Харькове - 0,45 грн за кубометр.