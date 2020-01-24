Трамп хочет, чтобы Иран перестал быть исламским государством, но тамошний режим на это не пойдет

США хочет, чтобы Тегеран отказался даже от намерений создать бомбу. И прекратил вмешательства в другие страны. Фото: Сергей Старостенко

США настаивают, чтобы Иран отказался от ядерного оружия и экспансии. Вряд Тегеран пойдет на это.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит востоковед Игорь Семиволос.

"Иран рассматривает ядерное оружие как часть оборонной стратегии. Это - не средство наступления. Оружие сдерживания и шантажа. Видят, что Северная Корея, имея ядерное оружие, может диктовать условия мира. Мол, держите меня семеро, я - дурак. Иран хочет делать так же.

В то же время понимает, что попытка спроектировать ядерное оружие, приведет к ударам со стороны США. Иранцы пытаются подороже продать свои намерения. 2015 года им это удалось. Получили уменьшение санкции и доступ к ресурсам. Сейчас американцы заинтересованы пересмотреть договор и сделать его более жестким для Ирана. Чтобы Тегеран отказался даже от намерений создать бомбу. И прекратил вмешательства в другие страны. Фактически, Трамп хочет, чтобы Иран перестал быть исламским государством. Тамошний режим на это не пойдет", - считает он.

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Однако, по мнению эксперта, открытого противостояния между странами не будет.

"Тезис о Третьей мировой разгоняли иранские СМИ. Хотели напугать мир. Стороны друг другу посылают сигналы, что не пойдут дальше. У власти в Иране находятся старцы, которые не любят рисковать", - добавляет Игорь Семиволос.

Полное интервью с Игорем Семиволосом читайте в журнале "Країна" от 23 января.