Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника

Маркетинг-директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group (супермаркеты "Сільпо", гипермаркеты Fozzy, "Фора") Вячеслав Баранский возмутил граждан антиукраинскими заявлениями, которые он распространял в сети.

Скринштоты опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

"Зачем вам Моргенштерн, если есть сельськая "Плине кача"?", "Радует, что год от года *банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое", "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются. А Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?", - говорится в сообщениях Баранского.

Также он публикует фото с концерта российского рэпера Басты и пишет: "Сельскую тупость победит только город кладущей болт ценности села".

"Мне очень неприятно, что в Фоззи работает такое создание, которому Украина просто отвратительна. Надеюсь, он сменит место работы. Лично я не хочу платить деньги компаниям, от которых оно получает зарплату", - пишет Стерненко.

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Опубликованные скриншоты вызвали возмущение у пользователей Facebook.

На странице "Сільпо" и "Fozzy Group" пишут жалобы и объявляют бойкот торговой сети:

"А этот идиот в должности директора по маркетингу еще работает ?! Когда уволите, сообщите. Возможно снова к вам зайдем"

"Надеюсь у Вас хватит мозгов уволить это чмо"

"Есть ли у компании корпоративные ценности и ответственность за их нарушение? Или вместо достоинства Баста?"

"Пока не прочту новости о его увольнении ни разу у вас ничего не куплю - ни себе, ни родителям, и всех знакомых буду отговаривать пользоваться. Если нормальная компания, то отреагируете, если нет, то не хочу своей гривней поддерживать социально безответственный бизнес"

"К сожалению, придется с Вами расстаться. Неприятно думать, что с моих покупок часть средств идет на оплату труда людям, которые открыто презирают наше государство и большинство людей в нем"

"Пока у вас работают враги страны, к вам ни ногой"

"Бойкот. До прекращения сотрудничества с ватным подонком"

В Fozzy Group заявили, что Баранский "присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад".

"Мы хотим избежать ошибок со своей стороны. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент, Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования.

Хотим еще раз подчеркнуть: как группа компаний мы действуем в интересах Украины и только Украины. Мы заботимся об экологии нашей страны, первыми сделали открытые курсы для сотрудников ритейла по изучению украинского языка, внедряем мировые стандарты сервиса для украинцев", - говорится в сообщении.

"А заявления о "Плине кача"- это сельская культура" это нормально? Это не досадная ошибка. Этой песней провожали тысячи Героев российско-украинской войны и героев Небесной сотни. У вас нет маркетологов? Могу найти несколько", - отвечают в комментариях.

В январе этого года торговая сеть "Алло" прекратила сотрудничество с блогера Таисией Маламан, которая выражала свою приверженность России.